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"За власним бажанням" звільнили прокурора Хмельниччини після інформації про участь у корупційній схемі

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 жовтня 2024, 19:11
За власним бажанням звільнили прокурора Хмельниччини після інформації про участь у корупційній схемі
Олексій Олійник. Фото Хмельницька обласна прокуратура в Telegram

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив за власним бажанням керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після початку службового розслідування щодо отримання ним і його колегами інвалідності незаконним шляхом.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

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Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури".

Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
  • Сам Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом.

ХмельниччинаХмельницькийпрокуратура
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