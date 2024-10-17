"За власним бажанням" звільнили прокурора Хмельниччини після інформації про участь у корупційній схемі
Четвер, 17 жовтня 2024, 19:11
Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив за власним бажанням керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після початку службового розслідування щодо отримання ним і його колегами інвалідності незаконним шляхом.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.
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Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури".
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов встановив, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у Тетяни Крупи.
- Сам Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом.