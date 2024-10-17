"За власним бажанням" звільнили прокурора Хмельниччини після інформації про участь у корупційній схемі

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив за власним бажанням керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після початку службового розслідування щодо отримання ним і його колегами інвалідності незаконним шляхом.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

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Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури".

Передісторія: