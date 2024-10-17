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"По собственному желанию" уволили прокурора Хмельницкой области после информации об участии в коррупционной схеме

Татьяна ОлейникЧетверг, 17 октября 2024, 19:11
По собственному желанию уволили прокурора Хмельницкой области после информации об участии в коррупционной схеме
Алексей Олейник. Фото Хмельницкая областная прокуратура в Telegram

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил по собственному желанию руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника  после начала служебного расследования относительно получения им и его коллегами инвалидности незаконным путем.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.

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Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры".

Предистория:

  • 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.
  • Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
  • Сам Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем.

ХмельнитчинаХмельницкийпрокуратура
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