"По собственному желанию" уволили прокурора Хмельницкой области после информации об участии в коррупционной схеме

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил по собственному желанию руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника после начала служебного расследования относительно получения им и его коллегами инвалидности незаконным путем.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.

Реклама:

Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры".

Предистория: