"По собственному желанию" уволили прокурора Хмельницкой области после информации об участии в коррупционной схеме
Четверг, 17 октября 2024, 19:11
Генеральный прокурор Андрей Костин уволил по собственному желанию руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника после начала служебного расследования относительно получения им и его коллегами инвалидности незаконным путем.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.
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Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры".
Предистория:
- 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына - чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.
- Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов установил, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- Сам Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем.