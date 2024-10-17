У МЗС спростували, що Україна планує створювати ядерну зброю

У Міністерстві закордонних справ України спростували інсинуації неназваних джерел у виданні BILD про плани розробки Україною зброї масового знищення.

Джерело: заява речника Георгія Тихого на сайті МЗС

Пряма мова: "Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі – ДНЯЗ), до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу.

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Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії".

Деталі: У відомстві нагадали, що Росія зараз не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України.

Пряма мова: "В Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження.

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На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами".

Що передувало: