Снижение мобилизационного возраста: Умеров прокомментировал слухи о давлении США

Министр обороны Рустем Умеров, комментируя заявление представителя советника президента, что США якобы давили на Украину относительно снижения возраста мобилизации до 18 лет, заявил, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь: "Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации - ред.), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра".

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Детали: Умеров добавил, что иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Украинская власть, по его словам, объясняет, что таким было условие парламента, которое позволило правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.

На вопрос, могут ли решения по мобилизации измениться, министр ответил: "Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады".

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