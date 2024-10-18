Умєров: Ніхто із союзників по НАТО не заперечив проти запрошення України в альянс

Міністр оборони України Рустем Умеров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Джерело: Умеров 18 жовтня в Брюсселі українським журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталії: Як відомо, засідання Ради Україна-НАТО відбулося ввечері четверга в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу. Відповідаючи на запитання, як пройшло обговорення питання запрошення України до альянсу під час засідання Ради Україна-НАТО, Умеров сказав таке.

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Пряма мова: "Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО. Більше було питань про те, як ми можемо допомогти зараз. Як швидко це можна зробити (запросити Україну до членства - ред.) - це внутрішнє питання, яке вони будуть обговорювати між собою. Але в залі я взагалі не почув нічого проти. Взагалі. Я нічого негативного не почув".

Передісторія: