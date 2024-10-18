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Умєров: Ніхто із союзників по НАТО не заперечив проти запрошення України в альянс

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 жовтня 2024, 11:54
Умєров: Ніхто із союзників по НАТО не заперечив проти запрошення України в альянс
фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умеров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Джерело: Умеров 18 жовтня в Брюсселі українським журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталії: Як відомо, засідання Ради Україна-НАТО відбулося ввечері четверга в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу. Відповідаючи на запитання, як пройшло обговорення питання запрошення України до альянсу під час засідання Ради Україна-НАТО, Умеров сказав таке.

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Пряма мова: "Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО. Більше було питань про те, як ми можемо допомогти зараз. Як швидко це можна зробити (запросити Україну до членства - ред.) - це внутрішнє питання, яке вони будуть обговорювати між собою. Але в залі я взагалі не почув нічого проти. Взагалі. Я нічого негативного не почув".

Передісторія:

  • У середу 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків.. 
  • Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
  • Представниця США при НАТО Джуліан Сміт 16 жовтня повідомила, що НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. 

НАТОУкраїнавійнаУмєров Рустем
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