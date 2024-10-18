Умеров: Никто из союзников по НАТО не возразил против приглашения Украины в альянс
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в ходе обсуждения вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против.
Источник: Умеров 18 октября в Брюсселе украинским журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Как известно, заседание Совета Украина-НАТО состоялось вечером четверга в рамках встречи министров обороны стран-членов альянса. Отвечая на вопрос, как прошло обсуждение вопроса приглашения Украины в альянс в ходе заседания Совета Украина-НАТО, Умеров сказал следующее.
Прямая речь: "Скажу честно: не было так, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Такого не было. Все хотят, чтобы Украина была в НАТО. Больше было вопросов о том, как мы можем помочь сейчас. Как быстро это можно сделать (пригласить Украину к членству – ред.) – это внутренний вопрос, который они будут обсуждать между собой. Но в зале я вообще не услышал ничего против. Вообще. Я ничего негативного не услышал".
Предыстория:
- В среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.
- В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
- Представительница США при НАТО Джулиан Смит 16 октября сообщила, что НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.