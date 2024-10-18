Умеров: Никто из союзников по НАТО не возразил против приглашения Украины в альянс

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в ходе обсуждения вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против.



Источник: Умеров 18 октября в Брюсселе украинским журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Как известно, заседание Совета Украина-НАТО состоялось вечером четверга в рамках встречи министров обороны стран-членов альянса. Отвечая на вопрос, как прошло обсуждение вопроса приглашения Украины в альянс в ходе заседания Совета Украина-НАТО, Умеров сказал следующее.



Прямая речь: "Скажу честно: не было так, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Такого не было. Все хотят, чтобы Украина была в НАТО. Больше было вопросов о том, как мы можем помочь сейчас. Как быстро это можно сделать (пригласить Украину к членству – ред.) – это внутренний вопрос, который они будут обсуждать между собой. Но в зале я вообще не услышал ничего против. Вообще. Я ничего негативного не услышал".

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