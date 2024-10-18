Умєров відреагував на чутки про пропозиції обміну окупованих територій України на вступ до НАТО
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 12:46
Міністр оборони Рустем Умєров каже, що не чув про пропозиції Україні з боку партнерів відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО.
Джерело: очільник МОУ в коментарі кореспондентці "Радіо Свобода" в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО країн у Брюсселі 18 жовтня
Пряма мова: "Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі".
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Деталі: Раніше в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, таку ідею висловлював керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в серпні 2023 року.
Передісторія:
- 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків. Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
- Представниця США при НАТО Джуліан Сміт 16 жовтня повідомила, що НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому.
- Зеленський наголошував, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни.