Умєров відреагував на чутки про пропозиції обміну окупованих територій України на вступ до НАТО

Міністр оборони Рустем Умєров каже, що не чув про пропозиції Україні з боку партнерів відмовитися від окупованих територій в обмін на членство в НАТО.

Джерело: очільник МОУ в коментарі кореспондентці "Радіо Свобода" в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО країн у Брюсселі 18 жовтня

Пряма мова: "Ні, я такого не чув. Якби таке було, я б точно… зробив би дуже погані речі".

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Деталі: Раніше в медіа з’являлися повідомлення про ймовірні пропозиції Україні з боку Заходу відмовитися від окупованих Росією територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, таку ідею висловлював керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в серпні 2023 року.

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