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Умеров отреагировал на слухи об идее обмена оккупированных территорий Украины на вступление в НАТО

Валентина РоманенкоПятница, 18 октября 2024, 12:46
Умеров отреагировал на слухи об идее обмена оккупированных территорий Украины на вступление в НАТО
фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров говорит, что не слышал о предложениях Украине со стороны партнеров отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО.

Источник: глава МОУ в комментарии корреспонденту "Радио Свобода" в кулуарах встречи министров обороны НАТО стран в Брюсселе 18 октября

Прямая речь: "Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно... сделал бы очень плохие вещи".

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Детали: Ранее в медиа появлялись сообщения о вероятных предложениях Украине со стороны Запада отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. В частности, такую идею высказывал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в августе 2023 года.

Предыстория:

  • 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
  • Представительница США при НАТО Джулиан Смит 16 октября сообщила, что НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем. 
  • Зеленский отмечал, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны.

НАТОвойнаУмеров Рустем
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