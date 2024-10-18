Умеров отреагировал на слухи об идее обмена оккупированных территорий Украины на вступление в НАТО

Министр обороны Рустем Умеров говорит, что не слышал о предложениях Украине со стороны партнеров отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО.

Источник: глава МОУ в комментарии корреспонденту "Радио Свобода" в кулуарах встречи министров обороны НАТО стран в Брюсселе 18 октября

Прямая речь: "Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно... сделал бы очень плохие вещи".

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Детали: Ранее в медиа появлялись сообщения о вероятных предложениях Украине со стороны Запада отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс. В частности, такую идею высказывал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в августе 2023 года.

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