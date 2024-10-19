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Дізнався випадково під час етапу – засуджений в Росії Буткевич розповів, як зрозумів, що їде на обмін

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 01:33
Дізнався випадково під час етапу – засуджений в Росії Буткевич розповів, як зрозумів, що їде на обмін
Звільнений правозахисник та військовий Максим Буткевич. Скриншот з відео Громадського

Звільнений правозахисник та військовий Максим Буткевич розповів, що новина про обмін стала для нього несподіванкою – він дізнався про це випадково під час етапу.

Джерело: Буткевич в коментарі hromadske

Пряма мова звільненого з полону: "Ні (не знав, – ред.) це було несподіваною. Вчора вранці після ранкової перевірки повідомили, що за півгодини етап і не сказали, куди. Відповідно і стільки речей саме тому, що я їхав "на етап", я не їхав на обмін. А про обмін ми дізналися вже випадково по дорозі. Тому це подвійна несподіванка".

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Деталі: За словами Буткевича, він ще не до кінця зрозумів, що це сталося, хоч і дуже чекав на повернення додому.

Він додав, що зараз важливо, щоб інші засуджені військовополонені дізналися, що такий обмін відбувся і що загалом можливо вернутися в Україну.

"Я сподіваюся, що зараз – от я поїхав ще з одним своїм колегою з колонії, де перебувають понад 4 десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами – для них дуже важливо, що ми виїхали, важливо, щоб вони про це дізналися. Тому що ми перші обмінені засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше, коли вони знатимуть, що це можливо і що це відбувається", – сказав Буткевич.

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Він також подякував усім людям, хто писав йому листи підтримки і переказував вітання.

"Я був ошаленілий від того рівня підтримки, яку отримував", – підсумував звільнений з полону.

Для довідки: Буткевич потрапив у російський полон влітку 2022 року, коли у складі ЗСУ воював на сході України. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі. З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не було відомо ні його адвокату, ні батькам. Згодом стало відомо, що він перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.

Передісторія:

  

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