Дізнався випадково під час етапу – засуджений в Росії Буткевич розповів, як зрозумів, що їде на обмін
Звільнений правозахисник та військовий Максим Буткевич розповів, що новина про обмін стала для нього несподіванкою – він дізнався про це випадково під час етапу.
Джерело: Буткевич в коментарі hromadske
Пряма мова звільненого з полону: "Ні (не знав, – ред.) це було несподіваною. Вчора вранці після ранкової перевірки повідомили, що за півгодини етап і не сказали, куди. Відповідно і стільки речей саме тому, що я їхав "на етап", я не їхав на обмін. А про обмін ми дізналися вже випадково по дорозі. Тому це подвійна несподіванка".
Деталі: За словами Буткевича, він ще не до кінця зрозумів, що це сталося, хоч і дуже чекав на повернення додому.
Він додав, що зараз важливо, щоб інші засуджені військовополонені дізналися, що такий обмін відбувся і що загалом можливо вернутися в Україну.
"Я сподіваюся, що зараз – от я поїхав ще з одним своїм колегою з колонії, де перебувають понад 4 десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами – для них дуже важливо, що ми виїхали, важливо, щоб вони про це дізналися. Тому що ми перші обмінені засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше, коли вони знатимуть, що це можливо і що це відбувається", – сказав Буткевич.
Він також подякував усім людям, хто писав йому листи підтримки і переказував вітання.
"Я був ошаленілий від того рівня підтримки, яку отримував", – підсумував звільнений з полону.
Для довідки: Буткевич потрапив у російський полон влітку 2022 року, коли у складі ЗСУ воював на сході України. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі. З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не було відомо ні його адвокату, ні батькам. Згодом стало відомо, що він перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.
Передісторія:
- Увечері 18 жовтня стало відомо, що українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича повернули з російського полону.
- Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що провів 58-й обмін військовополоненими – додому повернулися ще 95 захисників України.