Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

Освобожденный правозащитник и военный Максим Буткевич рассказал, что новость об обмене стала для него неожиданностью – он узнал об этом случайно во время этапа.

Источник: Буткевич в комментарии hromadske

Прямая речь освобожденного из плена: "Нет (не знал, – ред.) это было неожиданным. Вчера утром после утренней проверки сообщили, что за полчаса этап и не сказали, куда. Соответственно и столько вещей именно потому, что я ехал "на этап", я не ехал на обмен. А об обмене мы узнали уже случайно по дороге. Поэтому это двойная неожиданность".

Реклама:

Детали: По словам Буткевича, он еще не до конца понял, что это произошло, хотя и очень ждал возвращения домой.

Он добавил, что сейчас важно, чтобы другие осужденные военнопленные узнали, что такой обмен состоялся и что в целом возможно вернуться в Украину.

"Я надеюсь, что сейчас – вот я поехал еще с одним своим коллегой из колонии, где находятся более 4 десятков осужденных военнопленных по сфабрикованным делам – для них очень важно, что мы выехали, важно, чтобы они об этом узнали. Потому что мы первые обмененные осужденные военнопленные из этой луганской колонии. Я думаю, что им будет легче, когда они будут знать, что это возможно и что это происходит", – сказал Буткевич.

РЕКЛАМА:

Он также поблагодарил всех людей, кто писал ему письма поддержки и передавал приветы.

"Я был ошеломлен от того уровня поддержки, которую получал", – подытожил освобожденный из плена.

Для справки: Буткевич попал в российский плен летом 2022 года, когда в составе ВСУ воевал на востоке Украины. В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику – 13 лет лишения свободы. С конца августа 2023 года о месте пребывания Буткевича ничего не было известно ни его адвокату, ни родителям. Позже стало известно, что он находился в колонии в Красном Луче на оккупированной Россией территории Луганской области.

Предыстория: