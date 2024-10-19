Уламок дрона залетів у вікно: у Києві оперують жінку – Кличко
Субота, 19 жовтня 2024, 06:05
Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Джерело: мер столиці та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram
Пряма мова Кличка: "У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону".
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Деталі: За словами мера, інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.
Попко уточнив, що постраждала молода жінка – вона отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.
"Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку… уламками пошкоджено припарковані авто", – повідомив начальник КМВА.
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Передісторія:
- Увечері 18 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
- Станом на 2:45 повітряна тривога оголошена у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
- О 3 ночі Київська обласна адміністрація повідомила, що в області зафіксували російські безпілотники і працює протиповітряна оборона.
- Після 4 ранку 19 жовтня влада повідомила про роботу ППО у Києві.