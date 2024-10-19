Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уламок дрона залетів у вікно: у Києві оперують жінку – Кличко

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 06:05
Уламок дрона залетів у вікно: у Києві оперують жінку – Кличко
Фото ілюстративне Getty images

Одна людина постраждала внаслідок російської дронової атаки у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Джерело: мер столиці та начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

Пряма мова Кличка: "У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону".

Реклама:

Деталі: За словами мера, інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

Попко уточнив, що постраждала молода жінка – вона отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

"Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку… уламками пошкоджено припарковані авто", – повідомив начальник КМВА.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Київбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Погода на початку тижня потішить відносним теплом

футбол"Динамо" – "Шахтар": ОНЛАЙН

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Усі новини...
Київ
ППО знищила усі дрони, які летіли на Київ, але знову тривога через загрозу ракет – КМВА
У Києві працює ППО – МВА
У Києві працювала ППО
Останні новини
18:12
Погода на початку тижня потішить відносним теплом
17:51
ФОТОГодинник астронавта місії "Аполлон-14" продали на аукціоні за рекордну суму
17:50
футбол"Динамо" – "Шахтар": ОНЛАЙН
17:44
Вибори у Грузії: топ-парламентарі з Європи і Канади закликали ЄС не визнавати їхні результат
17:35
відеоУ Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: