Обломок дрона залетел в окно: в Киеве оперируют женщину – Кличко

Один человек пострадал в результате российской дроновой атаки в Киеве, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Источник: мэр столицы и начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь Кличко: "В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона".

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Детали: По словам мэра, других повреждений в многоквартирном доме нет.

Попко уточнил, что пострадала молодая женщина – она получила серьезное ранение нижней конечности.

"В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома... обломками повреждены припаркованные авто", – сообщил начальник КГВА.

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