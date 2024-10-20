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У Шостці через російську атаку одна людина загинула, кількість постраждалих зросла

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 01:30
У Шостці через російську атаку одна людина загинула, кількість постраждалих зросла
фото: ДСНС

Кількість поранених унаслідок атаки керованими авіабомбами та "Шахедами", яку війська РФ минулої ночі завдали по Шостці Сумської області, зросла до 11. Один чоловік загинув.

Джерело: Шосткинський міський голова Микола Нога у Facebook

Деталі: Пошкоджено ряд об’єктів критичної інфраструктури, дві школи, садок, поліклініка, ряд медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків.

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Без електроенергії і води залишаються більшість жителів громади.

Наразі на місцях надзвичайної події  проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Завершуються роботи по розбору завалів.

Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога, до якого можуть звертатися власники пошкодженого житла за допомогою. Працюють пункти незламності, резервні генератори.

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Нагадаємо: У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.

Також ворог авіацією атакував пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС у Шостці на Сумщині, 5 рятувальників поранено.

Сумська область
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