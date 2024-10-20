У Шостці через російську атаку одна людина загинула, кількість постраждалих зросла
Кількість поранених унаслідок атаки керованими авіабомбами та "Шахедами", яку війська РФ минулої ночі завдали по Шостці Сумської області, зросла до 11. Один чоловік загинув.
Джерело: Шосткинський міський голова Микола Нога у Facebook
Деталі: Пошкоджено ряд об’єктів критичної інфраструктури, дві школи, садок, поліклініка, ряд медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків.
Без електроенергії і води залишаються більшість жителів громади.
Наразі на місцях надзвичайної події проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Завершуються роботи по розбору завалів.
Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога, до якого можуть звертатися власники пошкодженого житла за допомогою. Працюють пункти незламності, резервні генератори.
Напомним: В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.
Також ворог авіацією атакував пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС у Шостці на Сумщині, 5 рятувальників поранено.