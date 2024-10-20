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У Білорусь вночі залетіло щонайменше три "Шахеди", один із них було збито – аналітики

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 17:41
У Білорусь вночі залетіло щонайменше три Шахеди, один із них було збито – аналітики
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У ніч на неділю до Білорусі з України залетіли щонайменше 3 російські дрони-камікадзе типу "Шахед", один із них був збитий білоруськими силами ППО над Єльським районом Гомельської області.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Перший "Шахед" зайшов через Комарин близько 00:38 і близько 00:40 вже полетів на Прип'ять.

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Наступний "Шахед" залетів із Житомирської області близько 01:12 і рухався в напрямку Лельчиць. Через кілька хвилин він змінив курс і попрямував у бік Мозиря.

За даними аналітиків, орієнтовно о 01:25 дрон був збитий силами ППО ЗС РБ над Єльським районом Гомельської області. Вибух було чути одразу в кількох навколишніх населених пунктах.

У той момент у небі над Гомельщиною перебував і винищувач ВПС РБ, який вилетів із Барановичів близько 01:10 і до 02:30 повернувся на базу.

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"Беларускі Гаюн" зазначає, що загалом, за інформацією Повітряних Сил ЗСУ, за ніч до Білорусі полетіли і не повернулися 2 БПЛА.

"Найімовірніше, другим БПЛА, який міг зайти і зникнути в РБ, був "Шахед", помічений на півночі Київської області близько 01:32", – пишуть аналітики.

Що передувало: У ніч на неділю росіяни влаштували атаку по Україні ударними безпілотниками з різних напрямків.

Білорусь підняла у небо винищувач ВПС РБ через кілька російських "Шахедів", що залетіли у її повітряний простір.

БілорусьШахедбезпілотники
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