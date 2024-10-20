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В Беларусь ночью залетело не менее трех "Шахедов", один из них был сбит – аналитики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 17:41
В Беларусь ночью залетело не менее трех Шахедов, один из них был сбит – аналитики
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В ночь на воскресенье в Беларусь из Украины залетели не менее 3 российских дронов-камикадзе типа "Шахед", один из них был сбит белорусскими силами ПВО над Ельским районом Гомельской области.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Первый "Шахед" зашёл через Комарин в районе 00:38 и около 00:40 уже улетел на Припять.

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Следующий "Шахед" залетел из Житомирской области около 01:12 и двигался в направлении Лельчиц. Спустя пару минут он сменил курс и направился в сторону Мозыря.

По данным аналитиков, ориентировочно в 01:25 дрон был сбит силами ПВО ВС РБ над Ельским районом Гомельской области. Взрыв был слышен сразу в нескольких окрестных населенных пунктах.

В тот момент в небе над Гомельщиной находился и истребитель ВВС РБ, который вылетел из Барановичей около 01:10 и к 02:30 вернулся на базу.

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"Беларускі Гаюн" отмечает, что всего по информации Воздушных Сил ВСУ, за ночь в Беларусь улетели и не вернулись 2 БПЛА.

"Скорее всего, вторым БПЛА, который мог зайти и пропасть в РБ, был "Шахед", замеченный на севере Киевской области около 01:32", – пишут аналитики.

Что предшествовало: В ночь на воскресенье россияне устроили атаку по Украине ударными беспилотниками с разных направлений.

Беларусь подняла в небо истребитель ВВС РБ из-за нескольких российских "Шахедов", залетевших в ее воздушное пространство.

БеларусьШахедбеспилотники
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