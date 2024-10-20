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Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: є постраждалий, пошкоджено інфраструктуру

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 23:49
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою: є постраждалий, пошкоджено інфраструктуру
Кривий Ріг, deepstatemap

Внаслідок атаки на Кривий Ріг балістикою у неділю ввечері пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалий.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: О 23:30 Лисак повідомив про ракетну атаку на Кривий Ріг.

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"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Деталі уточнюємо", - написав він.

Вілкул уточнив, що росіяни вдарили балістикою й попередив про можливість повторних пусків.

Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок удару по Кривому Рогу постраждав чоловік, йому надають медичну допомогу.

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Вілкул додав, що внаслідок удару "дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу". На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Що передувало: У суботу ввечері російські війська завдали балістичних ударів по Кривому Рогу.

Постраждало 17 людей.

Кривий Рігракетний удар
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