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Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: трое пострадавших, повреждена инфраструктура

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 01:27
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой: трое пострадавших, повреждена инфраструктура
Кривой Рог, deepstatemap

В результате атаки на Кривой Рог баллистикой в воскресенье вечером повреждена гражданская инфраструктура, трое человек пострадали.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: В 23:30 Лысак сообщил о ракетной атаке на Кривой Рог.

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"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Детали уточняем", - написал он.

Вилкул уточнил, что россияне ударили баллистикой и предупредил о возможности повторных пусков.

Позже Лысак сообщил, что в результате удара по Кривому Рогу пострадал мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

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Вилкул добавил, что в результате удара "очень много повреждений в домах и объектах бизнеса". На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

Дополнено: Вилкул сообщил, что количество пострадавших в Кривом Роге возросло до трех человек. Из них двое госпитализированы в больницу, их состояние средней тяжести, жизни ничего не угрожает.

По его словам, поврежден объект гражданской инфраструктуры города и район очень плотной многоэтажной застройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса.

На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

Штаб помощи людям разворачивают перед ПК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва.

Что предшествовало: В субботу вечером российские войска нанесли баллистические удары по Кривому Рогу.

Пострадало 17 человек.

Кривой Рогракетный удар
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