Київ вночі атакували до десяти дронів, їх усіх знешкодили, постраждав чоловік
У ніч на 21 жовтня російські дрони намагалися вдарити по столиці. Силами усіх складових Сил оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені. Постраждала одна людина.
Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram
Деталі: Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.
В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.
В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Відомо про одного потерпілого, медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
Нагадаємо: У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.
У ніч на понеділок в столиці двічі працювала ППО.