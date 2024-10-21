Киев ночью атаковали до десяти дронов, их всех обезвредили, пострадал мужчина

В ночь на 21 октября российские дроны пытались ударить по столице. Силами всех составляющих Сил обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Российские БпЛА заходили в сторону столицы с разных направлений.

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В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

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В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Известно об одном пострадавшем, медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

фото: ГСЧС

Напомним: В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

В ночь на понедельник в столице дважды работала ПВО.