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Киев ночью атаковали до десяти дронов, их всех обезвредили, пострадал мужчина

Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 05:45
Киев ночью атаковали до десяти дронов, их всех обезвредили, пострадал мужчина
фото: ГСЧС

В ночь на 21 октября российские дроны пытались ударить по столице. Силами всех составляющих Сил обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Детали: Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Российские БпЛА заходили в сторону столицы с разных направлений.

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В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. Без разрушения и пожаров. Пострадавших не обнаружено.

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В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Известно об одном пострадавшем, медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

фото: ГСЧС
фото: ГСЧС

Напомним: В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений.

В ночь на понедельник в столице дважды работала ПВО.

КиевШахед
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