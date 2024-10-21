Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Навальна заявила, що піде у президенти, якщо повернеться до Росії після Путіна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 10:54
Навальна заявила, що піде у президенти, якщо повернеться до Росії після Путіна
Юлія Навальна, фото: Getty Images

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, в інтерв’ю ВВС заявила, що у разі повернення до Росії піде на вибори кандидатом у президент РФ, хоча поки при владі лідер Кремля Володимир Путін, це неможливо.

Джерело: Навальна в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Навальної: "Моя мета - наблизити і зробити можливими зміни в країні. Якщо я повернуся в Росію, я піду на вибори кандидатом у президенти".

Реклама:

Деталі: За її словами, але повернення до Москви "на жаль, неможливе", поки при владі знаходиться правитель РФ Володимир Путін.

Вона зазначила, що не змогла приїхати у своє рідне місто навіть на похорон чоловіка, побоюючись арешту.

Зараз у Росії проти неї порушено кримінальну справу за звинуваченням в участі в екстремістській організації, під якою влада має на увазі заснований її чоловіком Фонд боротьби з корупцією.

РЕКЛАМА:

Навальна визнала, що вона "не чарівник і не знає секрету", як негайно домогтися змін у Росії.

"Якщо ти не можеш зробити щось велике одразу, роби щось маленьке щодня, і що більше людей будуть так чинити, то швидше настане час змін", - сказала вона.

Що було раніше: У лютому Юлія Навальна закликала Євросоюз не визнавати російські так звані "президентські вибори", які відбувалися у березні 2024 року. Навальна заявила, що Путін уже не визнає мову дипломатії і жодних правил гри, тому варто почати "грати не за правилами".

Юлія НавальнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
Юлія Навальна
Навальна очолить Human Rights Foundation
Навальна в інтерв'ю Time вказала на "помилку України"
Єрмак і Навальна увійшли в ТОП-100 журналу Time як найвпливовіші люди
Останні новини
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
15:39
Опонент Санду відповів, як будуватиме відносини з Україною, якщо стане президентом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: