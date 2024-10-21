Навальна заявила, що піде у президенти, якщо повернеться до Росії після Путіна

Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, в інтерв’ю ВВС заявила, що у разі повернення до Росії піде на вибори кандидатом у президент РФ, хоча поки при владі лідер Кремля Володимир Путін, це неможливо.

Джерело: Навальна в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Навальної: "Моя мета - наблизити і зробити можливими зміни в країні. Якщо я повернуся в Росію, я піду на вибори кандидатом у президенти".

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Деталі: За її словами, але повернення до Москви "на жаль, неможливе", поки при владі знаходиться правитель РФ Володимир Путін.

Вона зазначила, що не змогла приїхати у своє рідне місто навіть на похорон чоловіка, побоюючись арешту.

Зараз у Росії проти неї порушено кримінальну справу за звинуваченням в участі в екстремістській організації, під якою влада має на увазі заснований її чоловіком Фонд боротьби з корупцією.

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Навальна визнала, що вона "не чарівник і не знає секрету", як негайно домогтися змін у Росії.

"Якщо ти не можеш зробити щось велике одразу, роби щось маленьке щодня, і що більше людей будуть так чинити, то швидше настане час змін", - сказала вона.

Що було раніше: У лютому Юлія Навальна закликала Євросоюз не визнавати російські так звані "президентські вибори", які відбувалися у березні 2024 року. Навальна заявила, що Путін уже не визнає мову дипломатії і жодних правил гри, тому варто почати "грати не за правилами".