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Навальная заявила, что пойдет в президенты, если вернется в Россию после Путина

Станислав ПогориловПонедельник, 21 октября 2024, 10:54
Навальная заявила, что пойдет в президенты, если вернется в Россию после Путина
Юлия Навальная, фото: Getty Images

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, в интервью ВВС заявила, что в случае возвращения в Россию пойдет на выборы кандидатом в президент РФ, хотя пока у власти лидер Кремля Владимир Путин, это невозможно.

Источник: Навальная в интервью ВВС

Прямая речь Навальной: "Моя цель - приблизить и сделать возможными изменения в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты".

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Детали: По ее словам, но возвращение в Москву "к сожалению, невозможно", пока у власти находится правитель РФ Владимир Путин.

Она отметила, что не смогла приехать в свой родной город даже на похороны мужа, опасаясь ареста. Сейчас в России против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которой власти подразумевают основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией.

Навальная признала, что она "не волшебник и не знает секрета", как немедленно добиться перемен в России.

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"Если ты не можешь сделать что-то большое сразу, делай что-то маленькое каждый день, и чем больше людей будут так поступать, тем быстрее наступит время перемен", - сказала она.

Что предшествовало: В феврале Юлия Навальная призвала Евросоюз не признавать российские так называемые "президентские выборы", которые проходили в марте 2024 года. Навальная заявила, что Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".

Юлия НавальнаяРосcия
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