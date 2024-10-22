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До 20 зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Запоріжжю

Анастасія ПроцВівторок, 22 жовтня 2024, 14:07
До 20 зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Запоріжжю
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОГО УДАРУ 21 жовтня. ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Запоріжжя 21 жовтня зросла до 20 людей, ще троє людей загинули.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За його словами, 11 людей тримають у запорізьких лікарнях, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості. 

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Передісторія: 

Запоріжжяракетний удар
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