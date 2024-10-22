До 20 зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Запоріжжю
Вівторок, 22 жовтня 2024, 14:07
Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Запоріжжя 21 жовтня зросла до 20 людей, ще троє людей загинули.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: За його словами, 11 людей тримають у запорізьких лікарнях, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості.
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Передісторія:
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Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.
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Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фeдоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 15 людей постраждали.РЕКЛАМА: