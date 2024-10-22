До 20 зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару по Запоріжжю

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Запоріжжя 21 жовтня зросла до 20 людей, ще троє людей загинули.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За його словами, 11 людей тримають у запорізьких лікарнях, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості.

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