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До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью

Анастасия ПроцВторник, 22 октября 2024, 14:07
До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью
ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОГО УДАРА 21 октября. ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Запорожья 21 октября возросло до 20 человек, еще три человека погибли.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, 11 человек держат в запорожских больницах, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

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Предыстория:

  • Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.
  • Впоследствии председатель Запорожской ОВА Иван Фeдоров сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.

Запорожьеракетный удар
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