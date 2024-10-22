До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью

Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Запорожья 21 октября возросло до 20 человек, еще три человека погибли.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, 11 человек держат в запорожских больницах, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

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