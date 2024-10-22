До 20 возросло количество пострадавших от российского ракетного удара по Запорожью
Вторник, 22 октября 2024, 14:07
Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Запорожья 21 октября возросло до 20 человек, еще три человека погибли.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: По его словам, 11 человек держат в запорожских больницах, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.
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Предыстория:
- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.
- Впоследствии председатель Запорожской ОВА Иван Фeдоров сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.