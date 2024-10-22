Полоненого Сінченка катують в російському ізоляторі, змушуючи визнати провину – мати
Росіяни утримують тяжкохворого українського полоненого Григорія Сінченка у СІЗО № 2 міста Таганрог. Ізолятор відомий як одне з найбільш жорстоких місць утримання на території РФ.
Джерело: мати політв’язня Тетяна Гулевська, повідомляє "Об'єднання родичів політв’язнів кремля"
Деталі: За інформацією матері Сінченка, Тетяни Гулевської, його піддають систематичним катуванням та відмовляють у медичній допомозі.
Росія також відмовляє йому у доступі до адвоката. Сам правник заявляє, що з вікон СІЗО, де перебуває Сінченко, постійно чути крики.
Попередній адвокат Сінченка відмовився надавати послуги, надіславши повідомлення його матері, пані Тетяні, що "знайомі з російських правоохоронних органів переконливо порадили йому" відмовитися захищати українського в’язня під ризиком бути мобілізованим на війну проти України.
Дослівно: "Під час чергового судового слухання справи 12 серпня 2024 року, до якого адвокат підключився по відеозвʼязку, Григорій виглядав побитим та змученим. Захисник побачив Сінченка з синцями на обличчі: під очима Григорія були свіжі гематоми, на підборідді і на губах – садни, все обличчя було опухле. Адвокат встиг тільки поставити запитання Григорію про його стан, після чого відеозв’язок одразу вимкнули".
Деталі: Після цього інциденту 14 серпня 2024 року адвокат прибув до СІЗО, але його не пустили до підзахисного і передали записку, в якій нібито Григорій повідомляє що не хоче його бачити.
Під час наступного судового засідання 26 серпня Сінченко вперше сидів з опущеною головою, не брав активної участі у захисті, як він це робив зазвичай, а сидів мовчки. Він вперше визнав свою провину та попросив не оскаржувати рішення суду.
На думку матері та адвоката, Сінченка катували для того, щоби вибити "зізнання". Вони також вважають, що Григорій згоден на все, лише б його перевели з Таганрозького СІЗО в іншу колонію.
Після судового засідання адвокат знову намагався потрапити до Сінченка, але отримав відмову.
Довідково:
"Таганрог відомий як одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ. Його називають пеклом на землі. Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять", – розповідає виконавча директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко.
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Передісторія:
- 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.
- У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня...
- У жовтні 2019 року Григорій влаштував акцію проти тортур на тимчасово окупованій території. Чоловік виклав відео в YouTube з підписом: "Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур чи фашистська республіка залишиться без зв'язку".
- 31 жовтня 2019 року Григорія затримали окупанти та вдруге помістили за ґрати. Наприкінці травня 2020 року стало відомо, що двічі полонений український патріот Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так званої "ДНР", але за місяць його затримали втретє. Після цього його незаконно вивезли на територію РФ із Донецької області і наразі він перебуває в СІЗО №2 у Таганрозі.
- Позаштатну авторку "Української правди" Вікторію Рощину, про смерть якої стало відомо наприкінці вересня, росіяни утримували у СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області РФ. Вікторію утримували у Таганрозі принаймні з травня до вересня 2024 року. У камері-одиночці.