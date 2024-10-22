Пленного Синченко пытают в российском изоляторе, заставляя признать вину – мать

Россияне удерживают тяжелобольного украинского пленного Григория Синченко в СИЗО № 2 города Таганрог. Изолятор известен как одно из самых жестоких мест содержания на территории РФ.

Источник: мать политзаключенного Татьяна Гулевская, сообщает "Объединение родственников политзаключенных кремля"

Детали: По информации матери Синченко, Татьяны Гулевской, его подвергают систематическим пыткам и отказывают в медицинской помощи.

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Россия также отказывает ему в доступе к адвокату. Сам юрист заявляет, что из окон СИЗО, где находится Синченко, постоянно слышны крики.

Предыдущий адвокат Синченко отказался предоставлять услуги, прислав сообщение его матери, Татьяне, что "знакомые из российских правоохранительных органов убедительно посоветовали ему" отказаться защищать украинского заключенного под риском быть мобилизованным на войну против Украины.

Дословно: "Во время очередного судебного слушания дела 12 августа 2024 года, к которому адвокат подключился по видеосвязи, Григорий выглядел избитым и измученным. Защитник увидел Синченко с синяками на лице: под глазами Григория были свежие гематомы, на подбородке и на губах – ссадины, все лицо было опухшее. Адвокат успел только задать вопрос Григорию о его состоянии, после чего видеосвязь сразу выключили".

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Детали: После этого инцидента 14 августа 2024 года адвокат прибыл в СИЗО, но его не пустили к подзащитному и передали записку, в которой якобы Григорий сообщает, что не хочет его видеть.

Во время следующего судебного заседания 26 августа Синченко впервые сидел с опущенной головой, не принимал активного участия в защите, как он это делал обычно, а сидел молча. Он впервые признал свою вину и попросил не обжаловать решение суда.

По мнению матери и адвоката, Синченко пытали для того, чтобы выбить "признание". Они также считают, что Григорий согласен на все, лишь бы его перевели из Таганрогского СИЗО в другую колонию.

После судебного заседания адвокат снова пытался попасть к Синченко, но снова получил отказ.

Справочно:

"Таганрог известен как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ. Его называют адом на земле. Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят", – рассказывает исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко.

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