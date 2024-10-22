На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового

Від початку доби 22 жовтня на фронті зафіксовано 73 атаки російських військ, найбільша їхня активність відзначається на Покровському напрямку, особливо напруженою є ситуація біля Селидового.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00

Деталі: Зазначається, що противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. У вівторок кількість ворожих атак зросла до 73.

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Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько 60% від усіх боєзіткнень на території України.

Дослівно: "Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове.

Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув п’ять керованих авіабомб в район Мирнограду".

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