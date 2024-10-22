На Покровському напрямку відбулося 26 боїв, майже половина з них – біля Селидового
Від початку доби 22 жовтня на фронті зафіксовано 73 атаки російських військ, найбільша їхня активність відзначається на Покровському напрямку, особливо напруженою є ситуація біля Селидового.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00
Деталі: Зазначається, що противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України, Сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат. У вівторок кількість ворожих атак зросла до 73.
Найбільш активно ворог і далі діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів близько 60% від усіх боєзіткнень на території України.
Дослівно: "Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове.
Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 16 атак противника на напрямку. Також противник скинув п’ять керованих авіабомб в район Мирнограду".
Передісторія:
- Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.
- 21 жовтня НГУ повідомляла, що її бійці відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку. В районі населеного пункта Селидове Донецької області, противник застосовує велику кількість піхоти.