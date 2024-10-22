На Покровском направлении произошло 26 боев, почти половина из них – возле Селидово

С начала суток 22 октября на фронте зафиксированы 73 атаки российских войск, наибольшая активность врага отмечается на Покровском направлении, особенно напряженной является ситуация возле Селидово.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00

Детали: Отмечается, что противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. Во вторник количество вражеских атак возросло до 73.

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Наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел около 60% от всех боестолкновений на территории Украины.

Дословно: "Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово.

Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 16 атак противника на направлении. Также противник сбросил пять управляемых авиабомб в район Мирнограда".

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