Буткевич після звільнення з полону РФ розповів про травму руки й умови перебування в неволі

Український правозахисник, колишній журналіст ВВС і військовий Збройних сил України Максим Буткевич розповів про травму руки, яку отримав на другий день після потрапляння в полон, стан здоров’я та умови перебування у російському полоні.

Джерело: Буткевич в інтерв'ю Громадському радіо

Пряма мова: "Слава богу, здоров’я непогано. Звісно, ні в кого з тих, хто перебував у полоні, здоров’я не буває ідеальне. Але все непогано. Є речі, які треба трішки підрихтувати. Чим власне ми займаємося, й займемось далі. Але нічого, що заважало би швидкому відновленню. Я сподіваюсь, що все буде гаразд. Справді, мені зі здоров’ям пощастило набагато більше, ніж я побоювався попервах там".

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Деталі: Також Буткевич розповів, що на другий день після потрапляння в полон, дорогою до Луганська, він отримав травму руки від ударів дерев’яним дрючком. Через це рука на деякий час втратила рухливість, однак травма згодом загоїлася, і перелому не виявилося. Наразі він проходить обстеження, щоб дізнатися, чи залишилися якісь наслідки від тієї травми.

Крім того, військовий розповів про своє утримання в колишній виправній колонії №19 на Луганщині, де, за його словами, перебувають усі "засуджені" військовополонені.

Буткевич відзначив, що умови в колонії були більш придатні для життя в порівнянні з його попереднім перебуванням у СІЗО, коли він ще мав статус військовополоненого.

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Також він зазначив, що в полоні змушували працювати. За його словами, роботи для військовополонених переважно були з підтримання побутово-технічного ладу у житловій зоні – прибирання та перенесення вантажів, фарбування бордюрів, ремонт.

"Коли мене і побратимів моїх засуджених доправили туди більше року тому, нам повідомили неофіційно, що роботи є обов’язкові. Не так звані відпрацювання, коли засуджений має відпрацювати, якщо адміністрація вимагає, дві години на тиждень. А от саме робота, яка, звісно, ніде ніяк не оформлювалась. Повідомляли, що за небажання працювати будуть санкції", – розповів Буткевич.

Для довідки: Буткевич потрапив у російський полон влітку 2022 року, коли у складі ЗСУ воював на сході України. У березні 2023 року так званий "суд" "ЛНР" виніс вирок правозахиснику – 13 років позбавлення волі. З кінця серпня 2023 року про місце перебування Буткевича нічого не було відомо ні його адвокату, ні батькам. Згодом стало відомо, що він перебував в колонії у Красному Лучі на окупованій Росією території Луганської області.

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