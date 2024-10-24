Буткевич после освобождения из плена РФ рассказал о травме руки и условиях пребывания в неволе

Украинский правозащитник, бывший журналист ВВС и военный Вооруженных сил Украины Максим Буткевич рассказал о травме руки, которую получил на второй день после попадания в плен, состоянии здоровья и условиях пребывания в российском плену.

Источник: Буткевич в интервью Общественному радио

Прямая речь: "Слава богу, здоровье неплохое. Конечно, ни у кого из тех, кто находился в плену, здоровье не бывает идеальным. Но все неплохо. Есть вещи, которые надо немного подрихтовать. Чем собственно мы занимаемся, и займемся дальше. Но ничего, что мешало бы быстрому восстановлению. Я надеюсь, что все будет хорошо. Действительно, мне со здоровьем повезло гораздо больше, чем я опасался поначалу там".

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Детали: Также Буткевич рассказал, что на второй день после попадания в плен, по дороге в Луганск, он получил травму руки от ударов деревянной палкой. Из-за этого рука на некоторое время потеряла подвижность, однако травма впоследствии зажила, и перелома не оказалось. Сейчас он проходит обследование, чтобы узнать, остались ли какие-то последствия от той травмы.

Кроме того, военный рассказал о своем содержании в бывшей исправительной колонии №19 на Луганщине, где, по его словам, находятся все "осужденные" военнопленные.

Буткевич отметил, что условия в колонии были более пригодны для жизни по сравнению с его предыдущим пребыванием в СИЗО, когда он еще имел статус военнопленного.

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Также он отметил, что в плену заставляли работать. По его словам, работы для военнопленных преимущественно были по поддержанию бытово-технического порядка в жилой зоне – уборка и перенос грузов, покраска бордюров, ремонт.

"Когда меня и собратьев моих осужденных доставили туда больше года назад, нам сообщили неофициально, что работы являются обязательными. Не так называемые отработки, когда осужденный должен отработать, если администрация требует, два часа в неделю. А вот именно работа, которая, конечно, нигде никак не оформлялась. Сообщали, что за нежелание работать будут санкции", – рассказал Буткевич.

Для справки: Буткевич попал в российский плен летом 2022 года, когда в составе ВСУ воевал на востоке Украины. В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику – 13 лет лишения свободы. С конца августа 2023 года о месте пребывания Буткевича ничего не было известно ни его адвокату, ни родителям. Позже стало известно, что он находился в колонии в Красном Луче на оккупированной Россией территории Луганской области.

Предыстория: