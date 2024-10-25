Костін заявив про відставку шести голів прокуратур, які отримували підвищені пенсії

Генеральний прокурор Андрій Костін відзвітував, що "заходи із запобігання зловживанням тривають" і що шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

Джерело: Офіс генпрокурора у соцмережах

Пряма мова Костіна: "Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури".

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Деталі: За його словами, у відставку йдуть керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської та Черкаської обласних прокуратур, а також голова Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Згідно з інформацією на сайтах вищезгаданих прокуратур, ними керують наступні люди:

Запорізькою обласною прокуратурою – Сергій Спільник;

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Рівненською – Андрій Рудницький;

Тернопільською – Андрій Миколайчук;

Харківською – Олександр Фільчаков;

Черкаською – Катерина Шевцова;

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону – Андрій Глумаков.

Всі вони, за словами Костіна, отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Генпрокурор додав, що наразі триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Він повідомив також, що в ОГП почала роботу "незалежна комісія", яка шукатиме кандидатів на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах. Комісія повинна оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів.

Крім цього, за словами Костіна, Рада прокурорів підтримала внесення змін до закону про прокуратуру, щоб прокурори отримували пенсію за вислугу років лише після звільнення з роботи.

Голова ОГП пообіцяв, що ці "напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи".

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