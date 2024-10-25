Костин заявил об отставке шести глав прокуратур, которые получали повышенные пенсии
Генеральный прокурор Андрей Костин отчитался, что "меры по предотвращению злоупотреблений продолжаются" и что шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.
Источник: Офис генпрокурора в соцсетях
Прямая речь Костина: "Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры".
Детали: По его словам, в отставку уходят руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур, а также глава Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Согласно информации на сайтах вышеупомянутых прокуратур, ими руководят следующие люди:
Запорожской областной прокуратурой – Сергей Спильник;
Ровенской – Андрей Рудницкий;
Тернопольской – Андрей Миколайчук;
Харьковской – Александр Фильчаков;
Черкасской – Екатерина Шевцова;
Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона – Андрей Глумаков.
Все они, по словам Костина, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.
Генпрокурор добавил, что сейчас продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.
Он сообщил также, что в ОГП начала работу "независимая комиссия", которая будет искать кандидатов на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах. Комиссия должна оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов.
Кроме этого, по словам Костина, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в закон о прокуратуре, чтобы прокуроры получали пенсию за выслугу лет только после увольнения с работы.
Глава ОГП пообещал, что эти "наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы".
Предыстория:
- Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- 20 октября президент Владимир Зеленский назначил заседание СНБО и требует реакции правоохранителей относительно ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивых инвалидностей, в частности прокурорами.
- По предварительным данным служебного расследования ОГП, более четверти прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей имеют инвалидность.