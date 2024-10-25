Костин заявил об отставке шести глав прокуратур, которые получали повышенные пенсии

Генеральный прокурор Андрей Костин отчитался, что "меры по предотвращению злоупотреблений продолжаются" и что шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

Источник: Офис генпрокурора в соцсетях

Прямая речь Костина: "Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры".

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Детали: По его словам, в отставку уходят руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур, а также глава Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Согласно информации на сайтах вышеупомянутых прокуратур, ими руководят следующие люди:

Запорожской областной прокуратурой – Сергей Спильник;

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Ровенской – Андрей Рудницкий;

Тернопольской – Андрей Миколайчук;

Харьковской – Александр Фильчаков;

Черкасской – Екатерина Шевцова;

Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона – Андрей Глумаков.

Все они, по словам Костина, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда.

Генпрокурор добавил, что сейчас продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

Он сообщил также, что в ОГП начала работу "независимая комиссия", которая будет искать кандидатов на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах. Комиссия должна оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов.

Кроме этого, по словам Костина, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в закон о прокуратуре, чтобы прокуроры получали пенсию за выслугу лет только после увольнения с работы.

Глава ОГП пообещал, что эти "наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы".

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