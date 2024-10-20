Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК і "інвалідів", вимагає рішень правоохоронців
Неділя, 20 жовтня 2024, 20:53
Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог.
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Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності.
Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО".
Передісторія:
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- У керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
- Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
- Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.