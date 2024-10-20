Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК і "інвалідів", вимагає рішень правоохоронців

Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог.

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Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності.

Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО".

Передісторія:

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