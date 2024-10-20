Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК і "інвалідів", вимагає рішень правоохоронців

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 20:53
Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК і інвалідів, вимагає рішень правоохоронців
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО і вимагає реакції правоохоронців щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями та оформленням фальшивих інвалідностей, зокрема прокурорами.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог.

Реклама:

Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності.

Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
  • Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.

Зеленськиймедицинапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вночі в 10 областях збили 41 ворожий БпЛА, більшість на Одещині та Київщині

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Єврокомісія привітала консенсус у G7 щодо $50 млрд для України та назвала внесок ЄС

Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: дата і пояснення

Усі новини...
"Змінив прописку": у Росії визнали, що дрони ЗСУ вигнали ЧФ РФ із Криму
Зеленський закликав партнерів до чесної реакції на вступ КНДР у війну: Треба протидіяти
Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
Росіяни атакували Харків: 12 постраждалих, проблеми з електрикою
Останні новини
09:51
Вночі в 10 областях збили 41 ворожий БпЛА, більшість на Одещині та Київщині
09:45
На Київщині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок і автомобілі
09:20
Шольц закликав Іран до деескалації після ізраїльських ударів
09:03
Обстріли Херсонщини: за добу 2 загиблих і 8 поранених
09:02
футбол"Динамо" – "Шахтар": анонс центрального матчу 11 туру УПЛ
08:55
У Пентагоні закликали Тегеран "не робити помилку" і не відповідати на атаку Ізраїлю
08:36
На Донеччині росіяни за добу вбили двох і поранили 9 цивільних
08:20
У суботу сталося 174 боєзіткнення, окупанти втратили майже 1,5 тисячі вояків – Генштаб
08:03
Формула-1Іспанець Сайнс несподівано виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики
07:48
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти Сумщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: