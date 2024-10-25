Атака БпЛА по багатоповерхівці у Києві: загинула дівчинка, кількість постраждалих зросла до шести

Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинула дівчинка-підліток, постраждали шестеро мешканців, одну людину шпиталізували.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА, МВС, Київська міськпрокуратура

Пряма мова Кличка: "У будинку в Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває".

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фото богдана кутєпова, уп

фото богдана кутєпова, уп

Деталі: Водночас у КМВА і МВС повідомляють про двох постраждалих.

фото - мвс

фото - дснс

Оновлено: У поліції підтвердили, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві збільшилися до 4-х. Попередньо, у них гостра реакція на стрес.

Фото: Богдан Кутєпов, УП

Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до п'яти. За даними ДСНС, загинула жінка, її тіло виявили на 20-му поверсі.

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За даними мера, загибла - дівчинка 2009 року народження.

У будинку пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи, пожежу ліквідували. На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

За даними Київської міської прокуратури, загинула 14-річна дівчина, яка перебувала в одній з квартир, де сталася пожежа.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Начальник КМВА Сергій Попок уточнив, що внаслідок атаки на Київ російських БПЛА в Соломʼянському районі загинула одна особа, постраждало шестеро людей, одну з них госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Що передувало:

Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.