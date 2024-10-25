Атака БпЛА по многоэтажке в Киеве: погибла девочка, количество пострадавших возросло до шести человек

В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Соломенском районе Киева погибла девочка-подросток, пострадали шесть жителей, одного человека госпитализировали.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА, Киевская горпрокуратура

Прямая речь Кличко: "В доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. Четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте. Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается".

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фото - богдан кутепов, уп

фото - богдан кутепов, уп

Детали: В то же время в КГВА и МВД сообщают о двух пострадавших.

фото - гсчс

фото - мвд

фото - гсчс

Обновлено: В полиции подтвердили, что количество пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве увеличилось до 4-х. Предварительно, у них острая реакция на стресс.

Фото: Богдан Кутєпов, УП

Впоследствии Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти. По данным ГСЧС, погибла женщина, ее тело обнаружили на 20-м этаже.

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В доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи, пожар ликвидировали. На месте для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи.

По данным Киевской горпрокуратуры, погибла 14-летняя девушка, которая находилась в одной из квартир, где произошел пожар.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Начальник КГВА Сергей Попок уточнил, что в результате атаки на Киев российских БПЛА в Соломенском районе погиб один человек, пострадали шесть человек, одного из них госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Что предшествовало:

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.