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ОВА: Ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 жовтня 2024, 23:32
ОВА: Ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа
ілюстративне фото

Пізно ввечері 25 жовтня російські сили завдали ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа.

Джерело: Сумська ОВА 

Дослівно: "Пізно ввечері, 25 жовтня ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міст Суми та Конотопа.

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На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

Що передувало: 

Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники и ракети з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.

Сумиракетний ударСумська областьвійна
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