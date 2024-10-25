ОВА: Ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 23:32
Пізно ввечері 25 жовтня російські сили завдали ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Пізно ввечері, 25 жовтня ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міст Суми та Конотопа.
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На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".
Що передувало:
Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники и ракети з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.