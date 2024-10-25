ОВА: Враг нанес ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа
Пятница, 25 октября 2024, 23:32
Поздно вечером 25 октября российские силы нанесли ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Поздно вечером, 25 октября враг нанес ракетные удары по инфраструктуре городов Сумы и Конотопа.
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На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".
Что предшествовало:
Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники и ракеты с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.