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ОВА: Враг нанес ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа

Татьяна ОлейникПятница, 25 октября 2024, 23:32
ОВА: Враг нанес ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа
иллюстративное фото

Поздно вечером 25 октября российские силы нанесли ракетные удары по инфраструктуре Сум и Конотопа.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Поздно вечером, 25 октября враг нанес ракетные удары по инфраструктуре городов Сумы и Конотопа.

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На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".

Что предшествовало: 

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники и ракеты с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.

Сумыракетный ударСумская областьвойна
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