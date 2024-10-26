У Києві оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих "Шахедів"
Субота, 26 жовтня 2024, 00:25
Російські війська запускали у ніч на 26 жовтня на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголошували повітряну тривогу, яка тривала годину. В столиці було чутно звуки вибухів.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили
Дослівно: "Шахеди" курсом на Київ".
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Що передувало:
- Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.
- Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 5 постраждали.