У Києві оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих "Шахедів"

Російські війська запускали у ніч на 26 жовтня на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголошували повітряну тривогу, яка тривала годину. В столиці було чутно звуки вибухів.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Шахеди" курсом на Київ".

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