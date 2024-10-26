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У Києві оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих "Шахедів"

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 00:25
У Києві оголошували повітряну тривогу через запуск ворожих Шахедів
фото: мапа тривог

Російські війська запускали у ніч на 26 жовтня на Київ ударні БпЛА типу "Shahed", у місті та області оголошували повітряну тривогу, яка тривала годину. В столиці було чутно звуки вибухів.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили

Дослівно: "Шахеди" курсом на Київ".

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Що передувало: 

  • Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.
  • Внаслідок влучання російського дрона по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва одна людина загинула, 5 постраждали.

КиївШахед
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