В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за запуска вражеских «Шахедов»

Российские войска запускали в ночь на 26 октября на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась час. В столице были слышны звуки взрывов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Дословно: "Шахеды" курсом на Киев".

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