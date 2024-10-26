В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за запуска вражеских «Шахедов»
Суббота, 26 октября 2024, 00:25
Российские войска запускали в ночь на 26 октября на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась час. В столице были слышны звуки взрывов.
Источник: карта тревог, Воздушные силы
Дословно: "Шахеды" курсом на Киев".
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Что предшествовало:
- Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.
- В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Соломенском районе Киева погибла девочка 2009 года рождения, пострадали пять жителей, одного человека госпитализировали.