Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих зросла до чотирьох, серед яких дитина, 21 людина поранена

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі увечері 25 жовтня загинули 4 людини, серед загиблих дружина та донька поліцейського. Кількість постраждалих зросла до 21 людини, серед них четверо дітей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська облпрокуратура, Нацполіція

Пряма мова: "Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо.

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До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе".

Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі троє постраждалих.

Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці.

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Оновлено. Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки. Також 10 людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

В 0.56 Лисак повідомив про трьох загиблих у Дніпрі після ворожої атаки.

В Дніпрі вже відомо про 13 постраждалих, з них троє дітей.

В 01:40 Лисак повідомив, що з-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.

Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них - 4 дітей. Одна дитина - у важкому стані.

Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 19 людей, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані. Троє людей загинули.

Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки по Дніпру у ніч на 26 жовтня загинули дві жінки і 14-річна дівчинка. Поранення отримали 18 місцевих мешканців, серед них – четверо дітей.

Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, медзаклад. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За останніми даними кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до 20 людей, серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти.

В Нацполіції повідомили, що внаслідок удару окупантів по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент. Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені. Серед тих, хто опинився під завалами, був сам поліцейський та вся його родина. Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих.

Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя.

Що передувало: