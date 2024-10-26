Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих зросла до чотирьох, серед яких дитина, 21 людина поранена

Тетяна Олійник, Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 10:19
Ракетна атака по Дніпру: кількість загиблих зросла до чотирьох, серед яких дитина, 21 людина поранена
Фото: Нацполіція

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі увечері 25 жовтня загинули 4 людини, серед загиблих дружина та донька поліцейського. Кількість постраждалих зросла до 21 людини, серед них четверо дітей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Дніпропетровська облпрокуратура, Нацполіція

Пряма мова: "Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо.

Реклама:
 

До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе".

 

Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі троє постраждалих.

 

Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці.

РЕКЛАМА:
 

Оновлено. Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки. Також 10 людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

 

В 0.56 Лисак повідомив про трьох загиблих у Дніпрі після ворожої атаки.

В Дніпрі вже відомо про 13 постраждалих, з них троє дітей.

В 01:40 Лисак повідомив, що з-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину.

Також на цю хвилину відомо про 14 постраждалих. Серед них - 4 дітей. Одна дитина - у важкому стані.

Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 19 людей, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані. Троє людей загинули.

Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, внаслідок ракетної атаки по Дніпру у ніч на 26 жовтня загинули дві жінки і 14-річна дівчинка. Поранення отримали 18 місцевих мешканців, серед них – четверо дітей.

Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, медзаклад. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За останніми даними кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до 20 людей, серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти.

В Нацполіції повідомили, що внаслідок удару окупантів по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

 

Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент. Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені. Серед тих, хто опинився під завалами, був сам поліцейський та вся його родина. Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих.

 

Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя.

Що передувало: 

Дніпроракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Атака БпЛА по багатоповерхівці у Києві: загинула дівчинка, кількість постраждалих зросла до шести
Нічна атака на Київщину: вирували пожежі, загинула жінка, постраждав 13-річний хлопчик
У суботу Росія атакує ракетами і дронами: ППО знищила 44 ударні БпЛА
Росіяни в суботу кілька разів обстріляли Харківщину: загинув цивільний у Чугуївському районі
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: