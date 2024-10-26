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Ракетний удар по Дніпру: зросла кількість загиблих, підліток у важкому стані

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 17:05
Ракетний удар по Дніпру: зросла кількість загиблих, підліток у важкому стані
розбір завалів у Дніпрі, фото: Сергій Лисак у Telegram

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 5 – з-під завалів дістали тіло чоловіка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

розбір завалів у Дніпрі, фото: Сергій Лисак у Telegram
розбір завалів у Дніпрі, фото: Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п`ятеро.

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З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка".

Деталі: Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждала 21 людина, з них 7 перебувають у лікарні, при цьому 17-річний хлопець у важкому стані.

У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали.

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Що передувало: Увечері 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, у місті пошкоджена житлова забудова. 

Раніше було відомо про 4 загиблих, серед них дружина та донька поліцейського. Постраждала 21 людина, серед них четверо дітей.

Дніпроракетний ударвійна
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