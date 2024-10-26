Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

разбор завалов в Днепре, фото: Сергей Лысак в Telegram

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру возросло до 5 – из-под завалов достали тело мужчины.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

разбор завалов в Днепре, фото: Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Увеличилось количество погибших в Днепре. На сейчас их пятеро.

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Из-под завалов спасатели достали тело мужчины".

Детали: Лысак сообщил, что в результате удара пострадал 21 человек, из них 7 находятся в больнице, при этом 17-летний парень в тяжелом состоянии.

В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один – аварийный. Для временного ремонта владельцам поврежденных домов выдают стройматериалы.

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Что предшествовало: Вечером 25 октября российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в городе повреждена жилая застройка.

Ранее было известно о 4 погибших, среди них жена и дочь полицейского. Пострадал 21 человек, среди них четверо детей.