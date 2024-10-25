Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: загинули 2 жінки, 10 людей постраждали
Увечері 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, у місті пошкоджена житлова забудова, загинули 2 жінки, 10 людей постраждали серед яких 17-річний хлопець.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо.
До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе".
Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі троє постраждалих.
Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці.
Оновлено. Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки. Також 10 людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Що передувало:
- Російська армія увечері 25 жовтня запустила ударні безпілотники и ракети з північного напрямку. Унаслідок атаки в одній із квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа.
- Також пізно ввечері 25 жовтня російські сили завдали ракетних ударів по інфраструктурі Сум та Конотопа.