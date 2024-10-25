Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: загинули 2 жінки, 10 людей постраждали

Увечері 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, у місті пошкоджена житлова забудова, загинули 2 жінки, 10 людей постраждали серед яких 17-річний хлопець.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо.

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До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе".

Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що у Дніпрі троє постраждалих.

Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці.

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Оновлено. Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули дві жінки. Також 10 людей постраждали, серед яких 17-річний хлопець. Він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Що передувало: