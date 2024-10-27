Єрмак про корупцію: Йде інформаційна війна, а фронт тримається

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на прохання прокоментувати звинувачення в корупції щодо України заявив, що РФ намагається заплямувати імідж української влади, тоді як фронт тримається, незважаючи на корупцію.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю італійському виданню "Corriere Della Sera"

Пряма мова: "Ми живемо в демократичній країні. Йде інформаційна війна, Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади.

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Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я б сказав, що остання є константою для країн, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми дійсно були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти?".

Деталі: Єрмак також заявив, що президент Володимир Зеленський має намір провести вибори одразу після завершення війни.

"Одразу після закінчення війни (відбудуться вибори – ред.). Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі військові мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогоднішній день ресурси повинні йти на війну", – зазначив керівник ОП.

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Він також заявив, що українська влада не боїться перемоги Дональда Трампа на виборах у США в листопаді, оскільки він не дозволить російському правителю Володимиру Путіну виграти війну проти України.

Пряма мова: "Ми не боїмося (перемоги Трампа – ред.), після майже трьох років війни як ми можемо боятися? Звичайно, для нас політика Сполучених Штатів має величезне значення, це наш головний союзник. І ми дуже добре знаємо, що американське суспільство з нами. Зеленський нещодавно зустрівся з лідерами США. Розмова з Байденом і Камалою Гарріс була теплою, але розмова з Трампом також пройшла дуже добре.

Я був там, я не розказую подробиць, це було за зачиненими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден з кандидатів не бажає дозволити Путіну виграти цю війну, і що військова підтримка буде продовжена. Навіть Трамп говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної, знає, що на нас напали і нас не можна перемогти… Я не думаю, що будь-який американський лідер має намір сприяти перемозі такої автократії як Росія".