Ермак о коррупции: Идет информационная война, а фронт держится

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на просьбу прокомментировать обвинения в коррупции в отношении Украины заявил, что РФ пытается запятнать имидж украинской власти, тогда как фронт держится, несмотря на коррупцию.

Источник: Ермак в интервью итальянскому изданию "Corriere Della Sera"

Прямая речь: "Мы живем в демократической стране. Идет информационная война, Москва работает над тем, чтобы запятнать имидж нашей власти.

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Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию. Я бы сказал, что последняя является константой для стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза. Но если бы мы действительно были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять?".

Детали: Ермак также заявил, что президент Владимир Зеленский намерен провести выборы сразу после завершения войны.

"Сразу после окончания войны (состоятся выборы – ред.). Зеленский очень четко заявил, что он хочет, чтобы все военные имели возможность голосовать, так же как и беженцы за рубежом. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну", - отметил руководитель ОП.

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Он также заявил, что украинская власть не боится победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре, поскольку он не позволит российскому правителю Владимиру Путину выиграть войну против Украины.

Прямая речь: "Мы не боимся (победы Трампа – ред.), после почти трех лет войны как мы можем бояться? Конечно, для нас политика Соединенных Штатов имеет огромное значение, это наш главный союзник. И мы очень хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский недавно встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом также прошел очень хорошо.

Я был там, я не рассказываю подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну, и что военная поддержка будет продолжена. Даже Трамп говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, знает, что на нас напали и нас нельзя победить... Я не думаю, что любой американский лидер намерен способствовать победе такой автократии как Россия".