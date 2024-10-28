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Зеленський: Прем'єр Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії

Анастасія ПроцПонеділок, 28 жовтня 2024, 12:06
Зеленський: Прем'єр Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії
Моді й Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для The Times of India

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо того, чи існує можливість, що Моді може провести перемовини між Україною та Росією, Зеленський зазначив, що індійський прем'єр міг би допомогти з організацією проведення другого Саміту миру.

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Пряма мова: "Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик, Саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що Україна готова почути пропозиції тих чи інших країн, зокрема Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії та Китаю, але "тільки на основі нашого формату, тому що війна у нас".

Нагадаємо: 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Тоді Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю.

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Також прем'єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.

ІндіяЗеленський
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