Зеленський: Прем'єр Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії
Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю для The Times of India
Деталі: Відповідаючи на запитання щодо того, чи існує можливість, що Моді може провести перемовини між Україною та Росією, Зеленський зазначив, що індійський прем'єр міг би допомогти з організацією проведення другого Саміту миру.
Пряма мова: "Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик, Саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися".
Деталі: Водночас Зеленський додав, що Україна готова почути пропозиції тих чи інших країн, зокрема Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії та Китаю, але "тільки на основі нашого формату, тому що війна у нас".
Нагадаємо: 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Тоді Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю.
Також прем'єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.