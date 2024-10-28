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Зеленский: Премьер Моди мог бы помочь организовать второй Саммит мира в Индии

Анастасия ПроцПонедельник, 28 октября 2024, 12:06
Зеленский: Премьер Моди мог бы помочь организовать второй Саммит мира в Индии
Моди и Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может помочь организовать второй Саммит мира в Индии.

Источник: Зеленский в интервью для The Times of India

Детали: Отвечая на вопрос о том, существует ли возможность, что Моди может провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский отметил, что индийский премьер мог бы помочь с организацией проведения второго Саммита мира.

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Прямая речь: "Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка, Саммит мира. Я считаю, что мы могли бы провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что Украина готова услышать предложения тех или иных стран, в частности Индии, Европейского Союза, Африканского континента, Бразилии и Китая, но "только на основе нашего формата, потому что война у нас".

Напомним:

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23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Тогда Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве.

Также премьер Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.

ИндияЗеленский
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