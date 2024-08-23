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Моді розповів Зеленському, як зустрічався з Путіним і що з РФ доведеться домовлятися

Євген КізіловП'ятниця, 23 серпня 2024, 16:28
Моді розповів Зеленському, як зустрічався з Путіним і що з РФ доведеться домовлятися
Нарендра Моді зустрічається з Володимиром Зеленським у Києві. фото: Getty Images

Прем'єр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.

Джерело: Моді на зустрічі з Зеленським у Києві, відео якої опубліковано в соцмережах українсього президента

Пряма мова: "Минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблем – це діалог і дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямі. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи".

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Деталі: Голова індійського уряду також коротко розповів про іншу свою зустріч з Путіним – два роки тому в Самарканді (Узбекистан). "Я сказав йому (Путіну - УП), дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни", - повідомив Моді.

Що передувало: 23 серпня вранці прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єра до України за часи незалежності. Моді зустрів Зеленський, і вони разом вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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Також під час зустрічі було узгоджено угоди між Україною та Індією про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

ЗеленськийІндіяПутінвійна
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