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Ракетний удар по Кривому Рогу: в ОВА розповіли про стан постраждалих 

Анастасія ПроцВівторок, 29 жовтня 2024, 12:12
Ракетний удар по Кривому Рогу: в ОВА розповіли про стан постраждалих 
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 28 жовтня постраждали 14 людей. Наразі у стаціонарі лікуються вісім пацієнтів, за життя однієї людини продовжують боротися медики.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами голови ОВА, через ворожий удар постраждала ціла родина. Поранило чоловіка, дружину та їхню доньку. Загалом травми зазнали п’ять чоловіків від 58 до 40 років та дев’ять жінок від 19 до 88 років. 

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фото: Дніпропетровська ОВА

Пряма мова: "Стан переважної більшості лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У реанімації залишається один місцевий мешканець. За його життя нині продовжують боротися медики. 

У стаціонарі – вісім пацієнтів. Серед ушкоджень, які під час атаки отримали люди – переломи, черепно-мозкові травми, різані рани, осколкові поранення".

 
фото: Дніпропетровська ОВА

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ракетний ударКривий Ріг
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