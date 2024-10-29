Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 28 октября пострадали 14 человек. Сейчас в стационаре лечатся восемь пациентов, за жизнь одного человека продолжают бороться медики.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам председателя ОВА, из-за вражеского удара пострадала целая семья. Ранило мужа, жену и их дочь. В общем травмы получили пять мужчин от 58 до 40 лет и девять женщин от 19 до 88 лет.

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фото: Днепропетровская ОВА

Прямая речь: "Состояние подавляющего большинства врачи оценивают как средней тяжести. В реанимации остается один местный житель. За его жизнь сейчас продолжают бороться медики.

В стационаре – восемь пациентов. Среди повреждений, которые во время атаки получили люди - переломы, черепно-мозговые травмы, резаные раны, осколочные ранения".

фото: Днепропетровская ОВА

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